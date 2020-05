Coronavirus: telefonata Conte-Von der Leyen su Recovery Fund

Fluido e desincronizzato, così dovrà essere il mondo post-Covid19

Milano, 7 mag. (askanews) - Desincronizzare la nostra vita quodiana; dovremmo costruire così il futuro del pianeta post-Covid19. Un mondo fluido, diluito, connesso, in cui non c'è affollamento, in cui non c'è la pressione di fare tutti, tutto allo stesso tempo, nello stesso posto. Un mondo che si sviluppa nello spazio ma anche nel tempo. Ne è convinta l'urbanista Elena Granata, professore ...