Banca Mediolanum, utile stabile a 72 mln nel trimestre

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Banca Mediolanum registra un utile di 72,2 milioni, in linea con l'utile dello stesso periodo del 2019 (72,1 mln) "nonostante la crisi sanitaria ed il conseguente grave contesto macro-economico sviluppatosi dalla fine di febbraio a seguito del diffondersi del Covid-19", spiega la società.

Nel trimestre, il margine operativo è in crescita del 12% a 99,5 milioni e il margine di contribuzione sale del 9% a 263,1 milioni.

"Per contro, la repentina correzione dei mercati a livello globale per via della pandemia ha impattato in maniera significativa le masse gestite e la valutazione degli investimenti al fair value". Nel dettaglio, il totale delle masse gestite si attesta a 78.469 milioni, in linea con lo stesso periodo del 2019 ed in calo del 7% rispetto al 31 dicembre.

La società spiega che gli effetti di mercato sono stati mitigati dalla sostenuta raccolta netta totale, positiva per 3.294 milioni di euro, di cui 2.890 milioni di euro relativi alla componente amministrata, per larga parte ottenuta grazie alla promozione sulla nuova liquidità portata dai clienti e vincolata per 6 mesi al tasso del 2% annuo.

Per quanto riguarda la raccolta netta gestita, questa ha raggiunto 404 milioni di euro, positiva anche nel mese di marzo quando il settore ha registrato forti deflussi. Gli Impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 10.638 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 3% rispetto al 31 dicembre 2019. I Crediti Erogati nel corso del trimestre ammontano a 622 milioni di euro, il 2% in più rispetto all’anno precedente. I Premi Assicurativi delle Polizze Protezione , inoltre, hanno raggiunto 25,8 milioni di euro nel trimestre, con la nuova produzione delle polizze non legate al credito in crescita del 122% rispetto al 2019.

Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo 2020 è pari al 18,8% , confermandosi uno dei più alti tra i Gruppi Bancari italiani. Il totale dei Family Banker del Gruppo al 31 marzo 2020 è pari a 5.238 e il totale dei clienti al 31 marzo 2020 si attesta a circa 1.477.000. Quanto ai risultati di aprile di Banca Mediolanum, la raccolta netta totale di Gruppo ammonta a +739 milioni di euro, mentre la raccolta netta in risparmio gestito si attesta a +585 milioni di euro, di cui 480 milioni in fondi azionari, risultato particolarmente degno di nota "che riflette -si sottolinea in una nota- l’ efficacia e l’unicità della strategia di consulenza dei nostri Family Banker".