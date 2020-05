Carceri: blog stelle, 'da centrodestra sfiducia a Bonafede perché scomodo' (3)

(Adnkronos) - "E chi lo vuole sfiduciare? Da che pulpito si punta il dito? Dal partito fondato da un condannato per concorso esterno per associazione mafiosa e tutto retto da un condannato per frode fiscale - attacca il blog delle Stelle - Dal partito che rispetto ai finanziamenti ha avuto qualche “problemino”, fra i 49 milioni da restituire e la vicenda dei fondi dalla Russia ancora tutta chiarire".

"C’è tutto un mondo di potenti ammucchiati in difesa del loro potere e dei loro interessi per cui Bonafede è un ministro scomodo. Ma la sfiducia a Bonafede non è solo colpire un ministro che si è dimostrato integerrimo, un esponente del MoVimento 5 Stelle. Sfiduciare Bonafede significa prendere a schiaffi ogni singolo cittadino che rispetta le leggi, paga le tasse, non cede al sopruso delle mafie, vuole far valere i suoi diritti. Sfiduciare Bonafede, vuole dire sfiduciare tutti noi. Facciamoci sentire. Noi stiamo con Bonafede!", conclude il blog delle Stelle.