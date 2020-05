Zalando: più consumatori online, prevede crescita a doppia cifra nel 2020

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La piattaforma di ecommerce Zalando corre nel primo trimestre, anche per merito del lockdown legato al covid19. Il gruppo ha registrato un incremento del Gross Merchandise Volume del 13,9% a 2 miliardi, la crescita dei ricavi è stata del 10,6% a 1,5 miliardi. Nel mercato del fashion, prevede per il 2020 una crescita per il proprio business: "Nonostante il contesto commerciale difficile dovuto al coronavirus, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle prevede di essere chiaramente redditizia con un Ebit rettificato tra 100 e 200 milioni e investimenti tra 230 e 280 mln", spiega la nota del gruppo.

La crescita sarà trainata dall'accelerazione del passaggio dei consumatori dall’offline all'online e dalla capacità di Zalando di investire indipendentemente dalle oscillazioni della domanda e da un ambiente di mercato difficile.

“Come azienda, abbiamo trovato rapidamente risposta alle sfide che ci si sono presentate nel mese di marzo. Stiamo ora assistendo ad una crescita significativamente più positiva nelle prime settimane del secondo quarter dell’anno", spiega il cfo David Schröder.