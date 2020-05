Fase 2: Mustier, 'investire per far ripartire Italia, rafforzare istruzione e sanità' (2)

(Adnkronos) - "Ecco tre aree in cui possiamo concentrarci immediatamente: primo dobbiamo aumentare i consumi al dettaglio e stimolare la domanda, questo potrebbe essere fatto attraverso voucher o e-money per far circolare nuovamente la liquidità in tutta l’economia", spiega Mustier.

"Secondo, dobbiamo continuare a sviluppare modi semplici ed efficaci per sostenere e proteggere le pmi. Ad esempio potremmo fornire sovvenzioni per gestire il distanziamento sociale, che siano proporzionali alla ridotta capacità produttiva, e che siano in grado di coprire i costi di adeguamento dei locali. Terzo, dobbiamo incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro nonché proteggere quelli esistenti magari attraverso incentivi fiscali o programmi di protezione dei salari", aggiunge.

"In tutto quello che facciamo dobbiamo essere forti e chiari nell'evidenziare il messaggio che 'l'Itaia riparte'. Banche come Unicredit hanno un ruolo importante nel sostenere l'economia reale in Italia, continueremo a sostenere le imprese in tutto il Paese. Continueremo ad aiutare le nostre comunità attraverso donazioni e supporto alle imprese e continueremo a proteggere i nostri dipendenti. In Unicredit siamo pronti a fare la nostra parte", conclude Mustier.