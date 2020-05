Coronavirus: Santangelo (M5S), 'passi avanti conversione sartoria carcere Favignana'

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - "Un semplice laboratorio di sartoria all'interno di un penitenziario può assumere anche un grande valore sociale". "È questo il senso dell'iniziativa del senatore Vincenzo Santangelo del M5S che lo scorso aprile ha inviato una nota al Direttore della Casa di Reclusione di Favignana per chiedere la conversione del laboratorio di sartoria presente nella struttura e a disposizione dei detenuti, al fine di attivare la produzione di mascherine chirurgiche". "Attività già praticata con grande successo ed entusiasmo in altri istituti penitenziari", dice.

"Ho ricevuto, oggi, la risposta da parte del direttore della Casa di Reclusione del carcere di Favignana - così il senatore Santangelo - dalla quale ho appreso con piacere che nell'attesa che le ditte incaricate provvedano ad eseguire le verifiche tecniche necessarie per garantire le funzionalità del laboratorio, è stata già individuata all'interno di un gruppo di volontari che collabora con la Direzione, una figura che potrebbe svolgere la funzione di "capo d'arte" indispensabile per avviare e sopravvedere l'attività formativa dei detenuti nel laboratorio di sartoria. Ringrazio il direttore Rosania per l'interessamento e resto fiducioso che, una volta completati i controlli di sicurezza, all'interno del laboratorio possa essere avviata quanto prima la produzione di mascherine chirurgiche, attività formativa di grande utilità sociale non solo per la popolazione carceraria", ha concluso il senatore.