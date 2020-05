Coronavirus: Cafiero de Raho, 'sorpreso per scarcerazioni boss al 41 bis'

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - Il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho si dice "sorpreso" per le scarcerazioni di alcuni detenuti al 41 bis a causa del coronavirus. Lo ha spiegato nel corso della videoconferenza per le manifestazioni per il 28esimo anniversario della strage di Capaci. "Il mio ufficio, nel mese di aprile, cioè un mese dopo che era stata diramata la circolare, l'esigenza che venisse sottoposta ai magistrati di sorveglianza la situazione patologica in cui versavano alcuni detenuti - dice Cafiero de Raho - e i magistrati di sorveglianza hanno deciso ritenendo che la posizione carceraria di alcuni di essi o comunque do coloro che si trovano o in detenzione domiciliare o in libertà fosse incompatibile con la prosecuzione del carcere in cui si trovavano".

"Devo dire che sicuramente, per quanto riguarda i detenuti al regime speciale di cui 41 bis, questo ci ha sorpreso perché evidentemente chi si trova in regime speciale è in una situazione nella quale non può avere rapporti con altri, quindi il problema poteva esser determinato dal Polizia penitenziarie ciò faceva pensare che l'amministrazione penitenziaria non fosse intervenuta sufficientemente".