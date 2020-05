Coronavirus: assessore Mattinzoli, 'piccole imprese trascurate'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Io credo che la nostra ossatura di medio piccole e micro imprese sia stata trascurata, a differenza delle grandi imprese. Ci vogliono interventi su misura, soprattutto per quanto riguarda il turismo". Lo afferma l'assessore regionale della Lombardia, Alessandro Mattinzoli, parlando dalla sua casa a Sirmione, ancora convalescente per aver contratto il covid19, durante la video diretta quotidiana della Regione sui nuovi dati del covid19.

In generale, "riaprire e far ripartire l'economia è fondamentale, ma questi dati ci dicono che la tutela della salute dei lavoratori è fondamentale. Le due cose possono andare di pari passo. Il livello di attenzione non deve essere abbassato". Mattinzoli ritiene che i cittadini lombardi si siano comportati in maniera "esemplare", ma "abbiamo ancora attenzione di monitorare il comportamento del virus in una fase che speriamo sia il più breve possibile".