Migranti: lettera Leu-Pd-Iv-Misto a Conte, 'soluzione dignitosa per Lampedusa' (2)

(Adnkronos) - Nella lettera si avanzano alcune richieste al premier Conte: "Chiediamo di aprire in sede internazionale una contestazione formale nei confronti del Governo maltese che si rifiuta di soccorrere nella propria area SAR di competenza violando tutte le convenzioni internazionali".

"Allo stesso tempo si chiede di porre in sede europea la questione del ripristino di una missione navale di ricerca e soccorso e di un meccanismo automatico di relocation delle persone salvate in mare in modo tale da non lasciare il peso del soccorso solo sugli stati costieri".

"In questi giorni le condizioni meteo favorevoli stanno determinando un incremento delle partenze dalla Libia ed in assenza di un dispositivo navale di soccorso che copra l’intera area trasformata ormai in un deserto questo determinerà una tragedia immane: nessuno sia abbandonato in mare o respinto verso un Paese in guerra come la Libia".