Coronavirus: Bolognini scrive a Conte, 'servono mascherine per non udenti' (2)

(Adnkronos) - Bolognini condivide l'appello dell'Ente Nazionale Sordi che chiede la fornitura gratuita e la distribuzione delle speciali mascherine trasparenti. "Sono indispensabili per garantire alle persone sorde di comprendere, leggendo sulle labbra dell'interlocutore, ciò che viene loro detto ma anche per farsi capire da famigliari e amici con lo stesso deficit". Bolognini ha messo in evidenza la scarsa attenzione al problema da parte del Commissario Straordinario Domenico Arcuri. "Un intervento importante come questo - spiega l'assessore - rientra pienamente tra le funzioni del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19. Alla luce dei ritardi, mi sono rivolto direttamente al presidente del Consiglio per sollecitare il rapido approvvigionamento e la distribuzione di mascherine trasparenti".