Bce: Della Vedova, 'da Corte tedesca sentenza sovranista ma prevarrà buon senso europeo'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Sulla sentenza della Corte di Karlsruhe oggi ci sono state una serie di reazioni indignate. In particolare, è intervenuta Giorgia Meloni che con parole roboanti parla di ‘servi dei tedeschi’. Cara Giorgia, stai calma. E’ una di quelle sentenze che piacciono a te, di impianto sovranista. La Corte costituzionale tedesca vuole difendere la ‘sovranità’ e gli interessi dei cittadini tedeschi eventualmente scavalcati dalla dimensione europea. Non è la prima sentenza su questi temi e come accaduto in passato, voi sovranisti perderete e noi europeisti vinceremo”. Lo ha sottolineato il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, in diretta Facebook.

“Anche questa volta -ha aggiunto- prevarrà il buon senso europeo. E l’integrazione proseguirà nell’interesse dei cittadini italiani, così come dei cittadini spagnoli, francesi, tedeschi e portoghesi”.