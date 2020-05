Fase 2: Magi, 'subito ampia regolarizzazione per migranti'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'Italia va governata nell'interesse del Paese, per questo una classe dirigente responsabile dovrebbe saper ascoltare l'allarme che arriva dal mondo agricolo. Occorre con urgenza un provvedimento di regolarizzazione, che non si limiti all'agricoltura e all'allevamento, ma che sia il più ampio possibile. Regolarizzare i lavoratori stranieri significa porre fine allo sfruttamento del lavoro nero, migliorare la vita e la salute di tante persone, aumentare la sicurezza sociale e sanitaria e portare nelle casse dello Stato italiano centinaia di miliardi di euro di entrate, inserendo in una cornice di legalità migliaia di persone che oggi sono fantasmi senza diritti e doveri". Lo afferma Riccardo Magi, deputato Radicale di Più Europa.

"Il governo -aggiunge- trovi il coraggio politico per questo provvedimento e il Parlamento modifichi il meccanismo dei flussi per gli ingressi in Italia a partire dalla proposta di legge 'Ero straniero' di cui sono relatore in prima Commissione. Anche da questo si capirà se il governo ha la capacità per accompagnare il Paese alla ripresa".