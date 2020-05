Non solo 'spesa sospesa', la solidarietà di Lidl Italia

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 650 punti vendita su tutto il territorio nazionale, dopo la donazione effettuata nel mese di marzo di 500mila euro equamente suddivisa tra l’Ospedale Luigi Sacco di Milano e l’Ospedale di Bergamo, prosegue l’attività a sostegno delle persone in difficoltà economica a causa del Coronavirus. Da inizio emergenza ad oggi, l’azienda ha effettuato donazioni di prodotti alimentari di prima necessità per un totale di oltre 57 tonnellate di cibo a cui si aggiungono anche i prodotti per la detergenza.

I prodotti donati sono stati destinati, principalmente, a pacchi spesa distribuiti alle persone bisognose tramite enti, associazioni di volontariato, organizzazioni non-profit e comuni. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, afferma Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, “sta mettendo a dura prova il nostro Paese e colpisce più duramente le famiglie in condizioni precarie. Proprio per questo, come azienda socialmente responsabile e vicina alla comunità, fin dall’inizio di questa emergenza ci siamo attivati sostenendo le associazioni attive sul territorio attraverso la donazione di beni di prima necessità".

"Le 57 tonnellate di prodotti alimentari che abbiamo donato in poco meno di due mesi a svariate associazioni operanti in tutta Italia, grazie al prezioso contributo dei volontari, si sono trasformate in un aiuto concreto per tante famiglie in difficoltà. In questo momento così delicato, in cui l’emergenza diventa anche sociale, la solidarietà assume una valenza ancora più rilevante”.

Lidl aderisce anche all’iniziativa della 'Spesa sospesa': i clienti possono acquistare prodotti di prima necessità e lasciarli in un apposito contenitore all’uscita del punto vendita. I prodotti vengono poi raccolti dai volontari delle associazioni territoriali che li donano alle persone bisognose. Ad oggi, sono oltre 160 i punti vendita dell’Insegna in cui è stata attivata l’iniziativa. Le modalità di ritiro, stoccaggio e la consegna di quanto donato alle associazioni avviene nel pieno delle normative vigenti di sicurezza e distanziamento sociale.