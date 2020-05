Coronavirus: Rossomando, 'ora pieno riconoscimento professionalità donne'

Fase 2, caffè e cibo da asporto: pochi lo fanno ma piace

Milano, 4 mag. (askanews) - La maggioranza di bar e ristoranti almeno per ora ha scelto di non riaprire i battenti, ma ci sono alcuni ristoratori che nel rispetto delle norme del Governo per la fase due hanno deciso di aprire solo per l'asporto e le consegne a domicilio. A Milano come a Roma, i primi tentativi di ritorno alla normalità stanno avendo un certo successo, ma i limiti sono molti. ...