Coronavirus: Savino (Fi), 'da premier contentino avvilente per donne'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Questo governo va avanti per 'concessioni', prima ha concesso ai cittadini di poter uscire di casa, adesso concede alle donne di poter far parte delle varie task force. Personalmente credo che sia un contentino avvilente per le donne e anche per il premier che è arrivato a questa decisione solo in seguito a proteste e sollecitazioni". Lo dice Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

"Speriamo -aggiunge- che almeno sia l’occasione buona per fare entrare nelle cabine di regia imprenditrici e professioniste di valore, visto che nelle task force non solo mancano le donne, ma anche le imprese”.