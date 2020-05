Sicilia: Lega, 'minacce vergognose, Razza è sulla giusta rotta'

Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - "Apprendiamo delle minacce ricevute a mezzo posta dall’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, con il contingente danneggiamento della sua vettura. Sosterremo in ogni sede la nostra vicinanza all’assessore e condanniamo fermamente atti vili come questi che devono far riflettere i siciliani. L’impegno del governo regionale e le scelte sin qui adottate sono state mosse da grande senso istituzionale e responsabilità politica. Se la criminalità protesta vuol dire che si sta agendo sulla giusta rotta. Questi metodi però non devono essere consentiti, bene ha fatto l’assessore Razza a denunciare questi accadimenti vergognosi. Massima solidarietà da parte di tutto il gruppo Ars della Lega Sicilia". Così il capogruppo della Lega all'Ars Antonio Catalfamo.