Coronavirus: Meloni, 'bene ristoro affitti per aziende con calo fatturato'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Bene l’ipotesi annunciata dal governo di ristorare integralmente gli affitti di tre mesi di tutte le attività che hanno subito un calo di fatturato. Servono contributi a fondo perduto come Fratelli d’Italia chiede da tempo". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Il Parlamento -aggiunge- ha autorizzato scostamenti di bilancio per 80 miliardi, una capacità di manovra mai vista in precedenza. I soldi ci sono (anche se in deficit) e vanno spesi subito per sostenere il nostro tessuto produttivo e difendere i posti di lavoro. Per iniziative serie Fratelli d’Italia c’è".