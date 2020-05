Coronavirus: Gallera, 'giorni delicati, se nuovi contagi lo vedremo tra dieci'

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Sono giorni delicati, oggi ancora di più a metà maggio, il 18, quando riaprirà moltissimo. Noi siamo vigili, gli effetti di una eventuale crescita del contagio li vedremo tra dieci giorni". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in diretta a Mattino Cinque. "Il tpl - afferma - è uno dei grandi nodi, ci dovranno essere gli stuart che fanno salire le persone sui mezzi come al supermercato, e quando è pieno non si entra più".