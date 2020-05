Coronavirus: Fontana, 'Governo ha perso credibilità su Fase 2'

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "L’epidemia ha confermato che le Regioni hanno bisogno di più autonomia. Lo Stato centrale non riesce a gestire tutto, non conosce le diverse esigenze dei territori". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Libero nel primo giorno della Fase 2. Secondo il presidente della Regione il Governo è in difficolta. "Hanno fatto la scelta - afferma - di partire dal particolare con i codici Ateco, quelli sulle attività indispensabili, anziché dalle regole generali. Così sono entrati in un groviglio da cui è difficile uscire, perdendo un po’ di credibilità".

Fontana non è in disaccordo con le scelte della governatrice della Calabria, la forzista Jole Santelli, che ha deciso di permettere a bar e ristoranti di riaprire. "Perfino Renzi ha detto che la Santelli ha fatto bene. La governatrice - spiega - ha dovuto farlo per non dare spazio alla malavita organizzata, ma non illudiamoci che questo sia un problema solo del Sud. Il governo non ha mandato soldi, impedisce di riaprire e presto chiederà le tasse. Anche a Milano ci sono molti che potrebbero decidere di svendere la propria attività alla malavita piuttosto che fallire. Dobbiamo alzare le antenne tutti insieme per contrastare questo rischio".

La proposta dei governatori del centrodestra era "l’unica proposta seria", ovvero con "regole rigidissime di sicurezza e libertà di aprire per chiunque le rispetti. Il codice Ateco sulle attività economiche essenziali non è logico. Per un barbiere o un ristoratore la sua attività è essenziale".