Coronavirus: Ronzulli, 'importanza informazione qualità contro fake news'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Nella giornata mondiale della libertà di stampa celebriamo il lavoro prezioso dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione che in questi mesi hanno rischiato di ammalarsi o si sono ammalati per tenerci costantemente informati. Non dimentichiamo i tanti -troppi- loro colleghi minacciati e l’importanza di una informazione di qualità, contro le fake news e l’approssimazione che, come si è visto durante questa crisi sanitaria, possono mettere a rischio le nostre vite”. Lo scrive in un post su Facebook Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.