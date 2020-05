Giornalisti: Verini, 'impegno per libertà e onore al coraggio'

(Adnkronos) - Celebrare la Giornata mondiale per la libertà di stampa significa innanzitutto onorare la memoria di tutti i giornalisti uccisi per il loro lavoro e il loro coraggio. Significa ribadire l’impegno contro regimi autoritari che soffocano la libertà di giornali e giornalisti. Vuol dire essere concretamente al fianco di giornalisti d’inchiesta che sono minacciati dalle mafie, dalle organizzazioni criminali, da gruppi neonazisti". Lo afferma Walter Verini, coordinatore in commissione Antimafia del Comitato a tutela dei giornalisti minacciati e responsabile Giustizia del Pd.

"E significa -aggiunge- impegno quotidiano per la libertà d’informazione, l’autonomia, il rispetto e la tutela delle redazioni, della professione, che anche in questo terribile momento della pandemia hanno dato un contributo fondamentale alle nostre comunità”.