Coronavirus: Fidanza (Fdi), 'Mes light non esiste'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "La nostra contrarietà al Mes non è una questione nominalistica o ideologica. Semplicemente il Mes light non esiste, perché così é scritto nei trattati e negli statuti. E perché così ci conferma il direttore del Mes Regling quando dice che le condizionalità leggere esisteranno solo fintanto che sarà aperta la linea di credito, cioè per un anno. Trascorso questo breve periodo torneranno le rigide condizionalità previste dai trattati e ci verrà imposta una cura da cavallo fatta di tagli alla spesa sociale, patrimoniale e svendita degli asset strategici. Chi ci dice il contrario racconta qualcosa che non sarà”. Lo ha affermato Carlo Fidanza, neo responsabile Esteri e capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, intervenendo questa mattina alla trasmissione “Punto Europa” in onda su Rai 2.