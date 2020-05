Coronavirus: Salvini ''whatever it takes Bce o Stati spinti da Ue su strade diverse'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "In Europa la Lega sostiene la richiesta dei più autorevoli economisti mondiali: la Bce intervenga con un nuovo 'whatever it takes', prima che il tessuto economico e sociale dell'Unione si laceri ulteriormente e in modo irreparabile". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un intervento su 'Il Sole 24 ore'.

"Anche a Bruxelles -aggiunge il leader del Carroccio- il dogma dell'indipendenza della Banca centrale deve lasciare spazio al pragmatismo: condizioni eccezionali richiedono rimedi eccezionali, come il finanziamento monetario dei necessari interventi. Un nuovo patto fra Stato e cittadini non può comunque prescindere dal dovere di protezione, che è la legittimazione prima dello Stato moderno".

"Se l'Unione con le sue istituzioni rifiutasse di fare quanto indispensabile per la salvezza delle economie degli Stati membri, sarebbe stata lei -conclude Salvini- a spingere questi Stati su strade diverse per assicurare la sicurezza economica, il benessere e la pace sociale dei propri cittadini. L’evento eccezionale che stiamo vivendo ci offre una opportunità: quella di ripensare le regole che governano la nostra società e la nostra economia. Se sapremo cogliere questa opportunità l'Italia potrà tornare grande all'insegna della libertà di fare, di creare, di produrre".