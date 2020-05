1 Maggio: l'intervento di Mattarella per la Festa del Lavoro (5)

(Adnkronos) - "So che possiamo fare affidamento sul senso di responsabilità dei nostri concittadini –manifestato, in questo periodo, in misura ammirevole dalla loro quasi totalità– perché, nelle nuove condizioni, ci si continui a comportare con la necessaria prudenza. Sono necessarie indicazioni -ragionevoli e chiare- da parte delle istituzioni di governo ma, oltre al loro rispetto, è soprattutto decisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute".

"Attraversiamo un passaggio d’epoca pieno di difficoltà. Riusciremo a superarle. A tutti i lavoratori, alle Stelle al Merito del Lavoro -abitualmente consegnate in tutta Italia in questa ricorrenza- va il saluto più cordiale e l’augurio di una rapida ripresa. Buon Primo maggio".