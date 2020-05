1 maggio: Mattarella, 'no contrapposizione salute e lavoro'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Oggi, mentre celebriamo in modo così diverso dal consueto questo Primo maggio, non possiamo non riconoscere gli importanti traguardi di giustizia sociale conseguiti attraverso le battaglie dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, efficaci strumenti di progresso ed eguaglianza. Le Confederazioni sindacali hanno dedicato questa giornata al lavoro in sicurezza, per rendere solida e non fugace la prospettiva di rilancio. Non può esservi –e non vi è- contrapposizione tra sicurezza, salute e lavoro". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Lavoro.