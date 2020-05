1 maggio: Mattarella, valorizzare e non subire globalizzazione e digitalizzazione'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione europea". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Lavoro.

"Molto cambierà nella vita delle nostre società. Questo cambiamento -suggerisce il Capo dello Stato- andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni ma sia l’occasione, al contrario, per affrontare efficacemente ritardi antichi come quelli del lavoro per i giovani e le donne, particolarmente acuti nelle aree del Mezzogiorno. Come il lavoro in nero o irregolare, da fare emergere per esigenza di giustizia e contro l’insopportabile sfruttamento".

"Il ruolo degli imprenditori -piccoli e medi, lavoratori autonomi e grandi imprese- appare centrale, assieme a quello della ricerca, in questo processo di riprogettazione delle filiere produttive e distributive".