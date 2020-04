Coronavirus: assessore Sicilia, 'dopo il 4 maggio il contagio potrebbe crescere'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo il dovere di pensare che dopo il 4 maggio l'emergenza Coronavirus non è conclusa". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza in una diretta Facebook. Al momento sono poco meno di 500 i degenti in Sicilia. "Ma abbiamo il dovere di immaginare che quando riprenderanno le attività, possa crescere anche la possibilità del contagio - dice - questo non vuol dire che temiamo una crescita esponenziale. Ma che il maggior contatto tra le persone potrebbe determinare una graduale crescita delle curve che oggi sono controllate".