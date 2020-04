Coronavirus, MetrominutoLecce app con negozi che effettuano consegne a domicilio

Lecce, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - E' disponibile gratuitamente sul PlayStore di Google per i dispositivi Android, e anche nella versione per dispositivi ios su Apple Store, l'app MetrominutoLecce. Sviluppata originariamente dal team ricerca e sviluppo di Corvallis come mappa interattiva che indica la distanza tra i luoghi di interesse della città e i tempi di percorrenza a piedi, Metrominuto ha l’obiettivo di incrementare la pedonalità urbana, la sostenibilità ambientale degli spostamenti e la qualità della vita del cittadino.

In occasione dell'emergenza sanitaria l'OpenLab di Corvallis su input del settore Mobilità ha implementato una nuova funzione che ha il fine di agevolare i cittadini leccesi che intendono acquistare beni e servizi di prima necessità senza uscire da casa durante l'emergenza sanitaria, limitando dunque l'afflusso nei punti vendita e il rischio di assembramenti. A Metrominuto è stata dunque aggiunta una mappa digitale degli esercizi commerciali autorizzati alla consegna a domicilio in città compresi nell'elenco pubblicato e aggiornato quotidianamente sul sito www.comune.lecce.it. Sulla mappa gli utenti possono visualizzare i punti vendita disponibili per ottenere informazioni utili sulle modalità di contatto e di consegna.

Apprezzamento per il lavoro svolto è stato espresso dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il quale ha invitato i cittadini a scaricare l'applicazione: “Ringrazio la società Corvallis, partner del nell’ambito di iniziative del settore Mobilità, che ha adattato questa applicazione di uso turistico alle necessità di tutti noi per l’emergenza coronavirus”.

“La mappa - dichiara l'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis - è uno strumento utile, facile e intuitivo, che contribuisce ad aiutare il commercio locale in un momento nel quale siamo costretti a restare a casa o limitare gli spostamenti il mantenimento delle funzionalità originarie dell'app contribuirà a favorire gli spostamenti a piedi per sostenere quel cambio di passo nella mobilità urbana che auspichiamo tutti possa caratterizzare il prossimo futuro. Ringrazio il dirigente del settore Mobilità Fernando Bonocuore per essersi speso per raggiungere questo obiettivo in tempi brevi insieme a Corvallis”.

“Abbiamo pensato - sottolinea Matteo Del Sole, direttore dell’OpenLab - che avremmo dovuto anche noi fare la nostra parte in un momento così drammatico. C’è venuta l’idea di sviluppare un prodotto che, da una parte aiutasse i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni, supportandoli con uno strumento di facile consultazione per effettuare gli ordini da casa scegliendo i negozi più vicini, in modo da generare il minor traffico possibile. Dall’altra, incoraggiare gli esercizi commerciali a incrementare il servizio di consegna a domicilio, per compensare almeno in parte i gravi danni economici derivanti dalle restrizioni imposte dall’emergenza corona virus”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.metrominuto.it e la pagina Facebook @MetrominutoLecce oppure scrivendo all’indirizzo info@metrominuto.it