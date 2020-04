Coronavirus: Conte, 'con nuovo dl respiro a Paese, rapida erogazione risorse'/Adnkronos (4)

(Adnkronos) - "Per questo - prosegue Conte - con lo scostamento autorizzato dal Parlamento aumenteremo gli investimenti, e per favorire la loro mobilitazione stiamo lavorando a una drastica semplificazione. Fra le molte categorie della popolazione italiana che hanno dovuto modificare sensibilmente il proprio stile di vita, a causa delle misure di restrizione degli spostamenti e del lockdown, ce n’è una che merita di ricevere dalla politica tutta l’attenzione necessaria, anche con provvedimenti dedicati. 2Mi riferisco soprattutto alle nostre bambine e ai bambini, alle nostre ragazze e ai ragazzi che stanno vivendo queste settimane in casa: una condizione che, se unita alla situazione di difficoltà economica in cui versano, purtroppo, diverse famiglie, rischia di amplificare ancor più le diseguaglianze sociali".

Per questo, dopo aver ricordato i minori che vivono in condizioni di difficoltà economiche e sociali, Conte assicura che "il Governo intende dedicare alle famiglie e ai minori lo spazio che meritano all’interno dei prossimi provvedimenti normativi: occuparsi di loro, facendo in modo che nessuno resti indietro, significa occuparsi del futuro della nostra Patria".

Una specifica attenzione, per il premier, dovrà essere riservata al tema della disabilità. Anche dal punto di vista economico. "Dobbiamo riservare una quota di risorse per incrementare il Fondo nazionale per l’autosufficienza - afferma - per potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente; incrementare il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione; istituire un Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità".