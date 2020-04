Coronavirus: Conte, 'con nuovo dl respiro a Paese, rapida erogazione risorse'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Per le imprese medio-grandi "è allo studio un intervento significativo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con un ingresso temporaneo nel capitale a fronte dell’indebitamento. Si sta valutando, inoltre, il potenziamento del credito d’imposta per i canoni di locazione delle attività produttive e commerciali, per estenderlo anche alle categorie di pubblici esercizi ad oggi non coperte dall’agevolazione".

Il governo "è anche determinato a sostenere tutti quei settori qualificanti per la competitività del Paese che, purtroppo, stanno risentendo in misura maggiore della portata globale dell’epidemia, con particolare riguardo al turismo, che rimane un comparto particolarmente esposto. Cercheremo di favorire il turismo interno - assicura richiamando un settore colpito al cuore dall'emergenza - anche attraverso forme di sostegno alle imprese turistiche e, parallelamente, a un incentivo alle famiglie al di sotto di particolari soglie di reddito e con figli a carico, sotto forma di un bonus da spendere nelle strutture ricettive del Paese".

"Inoltre, il governo ha deciso di includere all’interno del decreto-legge l’eliminazione degli aumenti dell’Iva e delle accise previsti per il 2021 dalla legislazione vigente - ricorda - Un aumento dell’imposizione indiretta di tale portata, infatti, neutralizzerebbe gli sforzi che stiamo compiendo per ricostruire la fiducia dei consumatori, delle famiglie e delle imprese, e striderebbe con la fase di difficoltà che il Paese sta attraversando. In una fase caratterizzata da un elevato grado di incertezza, l’intonazione della politica fiscale dovrà essere espansiva, sia pure nei limiti di una gestione oculata della finanza pubblica".