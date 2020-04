Coronavirus: Aipb, per sostenere economia Stato emetta bond di lungo periodo (3)

(Adnkronos) - In questo senso, secondo Associazione italiana del private banking, il potenziamento di iniziative già sperimentate con successo nell’ambito dei Pir potrebbe facilitare l’avvicinamento del risparmio degli italiani, in particolare dei clienti Private, all’economia reale.

“La normativa sui cosiddetti Eltif (European Long Term Investment Funds), già presenti da tempo sul mercato europeo – ha concluso Massari - potrebbe costituire la base di partenza per lo sviluppo definitivo del finanziamento a medio lungo termine delle aziende del Paese attraverso il contributo diretto degli investitori privati. Per fare il salto di qualità, però, occorre alzare i limiti di investimento per l’accesso ai benefici fiscali, altrimenti ininfluenti per una clientela di tipo Private".