Coronavirus: Aipb, per sostenere economia Stato emetta bond di lungo periodo

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Per sostenere l'economia colpita profondamente dalla crisi innescata dal coronavirus lo Stato italiano dovrebbe emettere emissioni obbligazionarie di lungo periodo. Ma è anche importante ampliare l'accesso agli strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati alle famiglie con elevate capacità finanziarie per migliorare l'avvicinamento degli investitori individuali a finanziamenti a favore delle pmi e delle infrastrutture. Sono alcune delle proposte lanciate da Aipb, l'Associazione italiana del private banking, nel corso di una web conference per presentare i dati del settore nel 2019.

"Consapevoli della delicata fase che sta attraversando il nostro Paese come Aipb abbiamo voluto contribuire alla messa a punto di alcune proposte che possono accelerare il processo di avvicinamento delle famiglie italiane agli investimenti finanziari a favore della ristrutturazione e della sostenibilità economica del Paese", ha spiegato il presidente dell'associazione, Paolo Langè.

“Superata l’emergenza liquidità, il contributo del risparmio privato sarà infatti necessario per finanziare progetti di crescita e ristrutturazione industriali ma anche per finanziare il crescente fabbisogno pubblico", ha sottolineato Antonella Massari, segretario generale di Aipb. Una strada percorribile perché "esiste spazio nell’impiego del risparmio delle famiglie per una maggiore quota di titoli di Stato italiani, in presenza di sgravi fiscali e destinazione economica, che ne favoriscano il collocamento".