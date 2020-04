Coronavirus: assessore Sicilia, 'Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "In Sicilia non abbiamo mai smesso di proseguire sul piano emergenziale, e la nostra regione è quella che ha il maggior numero di posti letto di terapia intensiva disponibili per pazienti covid-19 non occupati". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza a Buongiorno Regione su Rai Sicilia. "Abbiamo mantenuto tutte le strutture dedicate anche dopo - dice - Se penso allo sguardo del cittadino bergamasco che ieri ha lasciato l'ospedale. C'è un sentimento di gratitudine nei confronti dei medici e infermieri che ha riscattato una buona immagine di una terra che di solito parte con la valigia in mano per curarsi".