Palermo: assessore Razza su truffa onlus, 'chi ruba a salute cittadina è ladro due volte'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - “Chi ruba soldi destinati alla salute dei cittadini è ladro due volte perché sottrae risorse che, come l’esperienza di queste settimane insegna, sono fondamentali per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza". Con queste parole, l'assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza commenta gli arresti della Guardia di Finanza di Palermo che ha scoperto una truffa al sistema sanitario regionale. Al centro della frode una onlus che lucrava sul 118 e sull'Asp. "Se, come nel caso di questa mattina, i protagonisti sono dipendenti del sistema sanitario si impongono decisioni forti che vanno adottate con immediatezza - dice Razza - Ringrazio l’autorità giudiziaria e mi complimento con la guardia di finanza per la brillante operazione investigativa. Le autorità tutte sanno che da parte della Regione continuerà ad esserci la collaborazione istituzionale necessaria e doverosa per alzare la barriera della etica pubblica”.