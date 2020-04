Sole 24 Ore: accordo con Glovo a Milano, quotidiano a domicilio

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Da oggi a Milano Glovo porta a casa non solo i pasti e la spesa ma anche Il Sole 24 Ore, in versione cartacea, e con tutti i suoi supplementi allegati.

"Il principale quotidiano economico finanziario italiano - spiega una nota del gruppo - ha deciso di venire incontro non solo ai propri lettori, che in questo periodo di immobilità generale sono sicuramente meno propensi a uscire per procurarsi il giornale in edicola, sia alle edicole stesse, che non hanno mai smesso in questi mesi di fornire un servizio informativo essenziale ai cittadini e non possono essere lasciate sole, in questa congiuntura così critica".

La piattaforma di consegne a domicilio Glovo ha ampliato la sua offerta aggiungendo il quotidiano all’elenco di oggetti che i suoi utenti potranno ricevere a casa, al prezzo di 2,70 euro per qualunque edizione, dal lunedì alla domenica. Al momento la sperimentazione è attiva solo sull’area urbana di Milano con il coinvolgimento attivo e diretto delle edicole sul territorio.