Coronavirus: Delrio, 'atteggiamento costituente non significa governissimo'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "In presenza di una crisi tanto drammatica è giusto chiedere un atteggiamento costituente a tutti. Da parte nostra significa ascoltare di più le opposizioni; da parte loro dare un contributo onesto e senza speculazioni politiche. Ma non bisogna fare confusione: collaborare per la salvezza del Paese non vuol dire fare un altro governo, tanto meno un governissimo". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, in un'intervista a 'La Repubblica'.