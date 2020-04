Coronavirus: Ferri (Iv), 'Bonafede riferisca in aula su scarcerazioni boss mafia'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il ministro Bonafede venga a riferire in Parlamento. La lotta alla mafia è una cosa seria. Non bastano le dirette Facebook del Ministro. Ci vogliono i fatti”. Lo sottolinea il deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferri, componente commissione Giustizia Camera dei Deputati.

“Per quanto riguarda la scarcerazione di Zagaria, - prosegue - il silenzio ed i ritardi del Dap sono gravissimi se venisse confermato quanto ricostruito a Non e’ l’Arena su La 7. Bonafede non scappi alle sue responsabilità. Vogliamo chiarezza e la verità nel rispetto delle vittime di mafia, e di chi ha lavorato per consegnare queste persone alla giustizia”.

“Bonafede non scarichi sui magistrati di sorveglianza, troppo facile. Sa bene che il Sistema penitenziario ha eccellenze sanitarie nei centro diagnostici e che il tema sovraffollamento carcerario andava affrontato in altro modo, non consentendo di scarcerare boss mafiosi”, conclude Ferri.