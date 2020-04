Coronavirus: Conte, 'non ci sono condizioni ritorno a normalità'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per farlo, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al suo arrivo a Milano.

"Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti - aggiunge - Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini". Conte sottolinea come senza "prudenza e responsabilità la curva dei contagi ci sfuggirebbe di mano".