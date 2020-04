Coronavirus: sfiducia a Gualtieri, Lega presenta mozione al Senato (2)

(Adnkronos) - A Gualtieri la Lega rimprovera in generale "l'esito estremamente insoddisfacente dei negoziati cruciali relativi al sostegno finanziario del Paese nell'emergenza covid 19". In particolare il sì al Fondo salvastati in occasione dell'Eurogruppo del 9 aprile scorso, posizione in contrasto con "il mandato esplicitamente espresso in numerose occasioni da esponenti di maggioranza e di opposizioni a non includere il Mes tra gli strumenti idonei alla gestione della crisi".

"Gli altri strumenti avallati in quella sede dal ministro Gualtieri, quali il ricorso alla Banca europea degli investimenti e il Sure, presentano -ad avviso del Carroccio- anch’essi criticità evidenziate da numerosi esponenti politici di maggioranza e opposizione, e anch’essi non sono stati sottoposti a un doveroso scrutinio parlamentare".

"Nelle conclusioni del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ad esito del Consiglio europeo del 23 aprile 2020, si afferma che è stato 'approvato l'accordo sulle tre importanti reti di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti sovrani', come definito nella riunione dell'Eurogruppo".