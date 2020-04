Coronavirus: Confturismo, '1 mln di posti lavoro a rischio, servono misure immediate'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Non usiamo l’alibi dell’Europa mentre ancora aspettiamo concreti interventi nazionali per il settore dall’inizio della crisi". Così il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patane’, commenta la richiesta del ministro Franceschini fatta questa mattina agli omologhi ministri europei per un Fondo Europeo Speciale per il turismo.

"Registriamo dati drammatici, altro che i 20 miliardi di euro di perdita di spesa dei turisti stranieri previsti da Enit. Saranno almeno 3 volte tanto, considerando anche i settori che ruotano intorno al turismo, più altrettanti sulla spesa dei turisti Italiani: quindi ben 120 miliardi di riduzione consumi da qui a fine anno e più di 1 milione di posti di lavoro a rischio", sottolinea Patane'.

La fase 2, rileva il presidente di Confturismo - Confcommercio, "posticipa ulteriormente la riapertura della maggior parte delle nostre attività, per questo servono misure immediate per il Turismo che chiediamo dall’inizio della crisi: indennizzi sulle perdite, un fondo specifico per le emergenze del turismo, credito d’imposta sugli affitti di locali e rami d’azienda, interventi specifici per le attività su concessioni demaniali e detrazione Irpef per le spese dei turisti tutti, non solo quelli delle fasce a basso reddito".