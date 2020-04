Coronavirus: Mattarella, 'scuole chiuse evento drammatico, ferita per tutti' (2)

(Adnkronos) - "La scuola -ricorda il Capo dello Stato- non è soltanto il luogo dell’apprendimento. È la vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa -anche nella relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri insegnanti- la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che sarete nella vostra vita futura. È stato così per ciascuno di noi. Me lo ricordo anch’io, dopo tanto tempo".

"Per tutti, gli anni della scuola -conclude Mattarella- restano un’esperienza decisiva: per quello che si apprende, per le amicizie che si fanno –tante dureranno per tutta la vita- per le persone che si incontrano, per quelli che riconosceremo, sempre, come i nostri maestri".