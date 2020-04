Coronavirus: Verducci (Pd), 'governo vari Piano straordinario per adolescenza'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Chiediamo al governo di attivare un 'Piano straordinario per l'adolescenza', rivolto in particolare alle fasce sociali deboli a rischio emarginazione, implementando a livello interministeriale le iniziative e i progetti su cui il ministero delle Politiche giovanili ha iniziato a lavorare, a partire dalla riattivazione del servizio civile fino alle misure per sostenere imprenditoria e creatività giovanile". Lo sottolinea il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura di palazzo Madama, primo firmatario di una interrogazione al governo depositata dal Gruppo Pd in Senato.

"Le misure per contrastare l'epidemia -aggiunge- stanno avendo ripercussioni pesanti sugli adolescenti e sui bambini, privati improvvisamente della possibilità di andare a scuola, di avere relazioni sociali, di fare sport. L'emergenza sanitaria e sociale rischia di compromettere la crescita e la possibilità di realizzazione sociale di parte significativa delle nuove generazioni, in particolare chi sconta condizioni di partenza difficili. Mai come in questo momento in cui la morte, la sofferenza, la paura e l'incertezza sono entrati in modo prepotente nei pensieri di ogni ragazzo, i nostri giovani hanno bisogno di essere accompagnati in un percorso che restituisca loro fiducia nel futuro, a livello individuale e collettivo".