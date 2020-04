Coronavirus: Berlusconi riunisce Fi, 'no a mozione sfiducia Gualtieri'

Assembramenti per i festeggiamenti del 25 Aprile al Pigneto a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2020 Assembramenti a Roma nel quartiere Pigneto per i festeggiamenti del 25 Aprile In occasione della celebrazione del 25 aprile, alcuni abitanti del Pigneto a Roma sono scesi in piazza violando le norme sul coronavirus. Da twitter Tajani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev