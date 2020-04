2 aprile: Cento, 'da destra polemiche infondate su Pigneto'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Da Salvini alla Mussolini una cagnara inaccettabile per il 25 aprile al quartiere Pigneto a Roma. Un pacifico ricordo spontaneo del 25 aprile in un quartiere romano non può diventare il pretesto per una polemica infondata". Lo afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu.

“A Roma e in tutta Italia - prosegue l’esponente di Leu - c’è stata una grande compostezza nel ricordare la festa della Liberazione nel rispetto delle regole e delle limitazioni imposte dal governo. Sono stati milioni gli italiani alle 15 dai balconi hanno partecipato alla manifestazione online promossa dall' Anpi, e sono inutili - conclude Cento - le pretestuose proteste di una destra che a 75 anni di distanza non accetta ancora quella pagina di storia”.