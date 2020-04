Coronavirus: Delmastro (Fdi), 'su Mes da Di Maio come miglior doroteo'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Di Maio apre al Mes con una grammatica degna del miglior doroteo: discussione ampia sul Mes e grande pragmatismo"- Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri.

"Piccoli passi verso il Mes, grandi falcate verso la vergogna. Sono state sufficienti 24 ore per comprendere i motivi per cui il M5Stelle non ha votato l’ordine del giorno di Fdi che impegnava il Governo a dire no al Mes: si sono già inginocchiati alla Troika, devono solo indorare la pillola e condurre per mano tutto il gregge pentastellato sotto la protettiva gonnella di Frau Merkel".