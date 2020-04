25 aprile: Saltamartini, 'corteo pubblico in piena pandemia, dov'è la sicurezza?'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Italiani chiusi in casa nel rispetto delle regole. Molti di loro non hanno neanche potuto dare un ultimo saluto ai propri cari defunti ma loro tutti insieme in corteo per le vie di Roma. Dov’è la sicurezza?". Lo sottolinea la deputata della Lega Barbara Saltamartini.

"C’è chi preferisce mettere a rischio la propria salute e soprattutto quella degli altri per dimostrare chissà che cosa e chi invece, nonostante il sole e la bella giornata ha rispettato le norme. Evidentemente le regole, come sempre, non sono uguali per tutti".

"Mi domando se queste persone che oggi hanno sfilato fregandosene di ogni decreto e misura restrittiva, da domani non debbano essere messe in quarantena obbligatoria e soprattutto come mai sia stato possibile tutto ciò nel totale ed assordante silenzio del Ministero dell’Interno”.