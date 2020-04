Coronavirus: sindaco Alzano, 'continuiamo a vivere per riprenderci nostra comunità'

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo (Bergamo), esorta i suoi concittadini a essere forti nonostante la tragedia sanitaria che ha colpito la comunità, una delle più ferite in Italia dall'epidemia di covid.

"Tutti abbiamo un ruolo fondamentale e insostituibile in questa nuova dimensione che stiamo vivendo e che dobbiamo continuare a vivere per riprenderci la nostra comunità e la nostra vita", scrive in un post. "Lo dobbiamo a chi purtroppo non c’è più, ma anche a tutti noi e soprattutto ai nostri amati figli".