Coronavirus: Gualtieri, 'in arrivo decreto per drastica semplificazione, soprattuto appalti'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Successivamente a questi interventi, dato il prolungarsi della chiusura di molte attività produttive e data l’esigenza di preservare i settori dell’economia che probabilmente continueranno ad essere sottoposti a vincoli operativi, si è intrapresa la preparazione di due nuovi provvedimenti che il Governo si accinge a sottoporre al Parlamento. Il primo è un decreto contenente ulteriori misure di sostegno a lavoratori e imprese per aumentarne la resilienza e preparare al meglio la fase di ripresa. Il secondo sarà dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli)". Ad annunciarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nella premessa al Def che è stata pubblicata oggi sul sito del Mef.