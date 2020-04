Coronavirus: Gualtieri, 'dl aprile, 155 mld saldo netto da finanziare'**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - La dimensione del prossimo decreto, il cosiddetto dl Aprile, "è molto rilevante, essendo stata cifrata in 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico. L’intervento sul 2020 è equivalente al 3,3 per cento del pil, che assommato al Cura Italia porta al 4,5 per cento del pl il pacchetto complessivo di sostegno all’economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40 per cento del pil. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia". E' quanto sottolinea il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nella premessa al Def che è stato appena pubblicato sul sito del Mef.