25 aprile: Casarini (ong Mediterranea)'a Salvini e Meloni piacciono forme fascismo e autoritarismo' (2)

(Adnkronos) - "Poi vi è un'altra maniera di non dare importanza a questa ricorrenza: farla diventare una cosa da museo. Questo invece lo fanno solitamente quelli di una certa sinistra -aggiunge Luca Casarini - Come se la Costituzione fosse semplicemente un pezzo di carta, o se la lotta per la democrazia non fosse permanente, e potesse invece essere fermata al giorno dopo quel 25 aprile del 1945".

"Come si devono sentire ad esempio, quelli che sono al governo in questo momento, dopo che dieci giorni fa hanno assegnato l'ennesimo appalto, stavolta per 1,6 milioni di euro, per la costruzione di altre 6 navi da regalare alle milizie libiche che hanno il compito di catturare in mare donne, uomini e bambini in fuga dai campi di concentramento di quel paese, finanziati da noi?- denuncia ancora Luca Casarini - Il 25 aprile deve temere questi due virus, che minacciano davvero la sua salute: quello dei fascismi contemporanei, nati da quello sconfitto allora, cresciuti nel suo mito, diversi nelle sembianze e capaci di adattarsi al tempo che viviamo".